أول تحرك برلماني ضد التعدي على مقدم شرطة

تقدم اللواء تامر الشهاوي، عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الداخلية بشأن واقعة تعدى إحدى السيدات -تدعي عملها كمستشارة بالأمم المتحدة -بالقول والفعل على المقدم وليد عسل من قوه تأمين النيابات والمحاكم.

وأكد الشهاوي في بيانه، أن السيدة تعدت على الضابط أثناء تأدية وظيفته، مطالبا بالتحقيق في الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وفق القواعد الدبلوماسية التي تتخذ في مثل تلك الأحوال حفاظا على هيبة الدولة ورجال الشرطة المصرية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأحد، فيديو لسيدة تتعدى على مقدم شرطة بمحكمة مصر الجديدة، قام بمصادرة هاتفها لترد بإهانته وخلع الكتافات من قميصه.