الأرصاد: الطقس غدا حار رطب تصاحبه شبورة مائية على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء، طقس حار رطب تصاحبه شبورة مائية ومعتدل ليلا على القاهرة والوجه البحري، كما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، فيما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، وتكون الرياح معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 36 25
الإسكندرية 32 26
وادى النطرون 35 25
طنطا 36 24
شبين الكوم 36 25
دمنهور 34 24
بلطيم 32 22
مطروح 30 24
السلوم 33 23
سيوة 37 22
بورسعيد 32 27
دمياط 32 26
الزقازيق 36 25
المنصورة 35 24
الإسماعيلية 37 22
السويس 37 24
العريش 32 23
رفح 32 23
رأس سدر 37 25
نخل 37 23
نويبع 37 30
طابا 36 26
كاترين 35 20
الطور 35 26
شرم الشيخ 38 29
الغردقة 39 29
مرسى علم 38 28
الفيوم 37 25
بنى سويف 38 24
المنيا 39 24
أسيوط 39 24
سوهاج 40 25
قنا 40 27
الأقصر 41 28
أسوان 41 27
ادفو 41 28
أبوسمبل 40 26
الوادى الجديد 40 22
شلاتين 38 27
أبو رماد 37 27
حلايب 35 27
رأس حدربة 34 28
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-
العظمى الصغرى
مكة 42 29
المدينة 43 31
الرياض 41 26
المنامة 40 32
أبوظبى 44 31
الدوحة 39 33
الكويت 43 27
دمشق 41 21
بيروت 32 26
عمان 37 21
القدس 32 21
غزة 32 25
بغداد 47 27
مسقط 34 27
صنعاء 27 14
الخرطوم 38 26
طرابلس 30 24
تونس 29 20
الجزائر 26 19
الرباط 27 18
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-
العظمى الصغرى
انقرة 37 17
إسطنبول 31 19
إسلام آباد 28 24
نيودلهى 36 26
جاكرتا 34 24
بكين 32 21
كوالالمبور 33 25
طوكيو 31 26
اثينا 35 23
روما 26 15
باريس 19 09
مدريد 27 15
برلين 19 12
لندن 19 11
مونتريال 23 17
موسكو 21 12
نيويورك 24 20
واشنطن 26 21
نواكشوط 30 26
أديس آبابا 20 12
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