كل ما تريد معرفته عن إنترنت الأشياء .. انفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حول مصطلح إنترنت الأشياء.

واوضح الانفوجراف ان مصطلح إنترنت الأشياء يشير إلى كيفية ربط الأجهزة المختلفة ببعضها في ضوء بروتوكولات الإنترنت المعروفة، وذلك بهدف تبادل البيانات وتخزينها بسهولة وسرعة.

واشار الانفوجراف الىً انه مر 30 عاما على أول جهاز استخدم تقنيات إنترنت الأشياء والآن يمكن استخدام تطبيقات إنترنت الأشياء في جميع أنواع الأجهزة.

واشار تقرير "إنترنت الأشياء: تطبيقات في قطاع الأعمال" الصادر عن وحدة إستخبارات الإيكونوميست إلى أن نصف الأرباح المتوقعة نتيجة تطبيقات إنترنت الأشياء في قطاع الأعمال بحلول عام 2025 تأتي من دول خارج أمريكا الشمالية وأوروبا.