الحكومة: تنفيذ برنامج إلكتروني لرصد مخالفات البناء على أرض الواقع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة أداء منظومة المتغيرات المكانية في جميع المحافظات، والتي أنشئت لرصد التعديات والبناء العشوائي، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أركان حرب شريف صالح، مدير إدارة المساحة العسكرية.

أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه يجري حاليًا بالفعل تجهيز وحدة مركزية لرصد المخالفات، والتعامل معها على مستوى أجهزة المدن الجديدة، مؤكدا على أن العمل سيتم على أرض الواقع في كل المدن الجديدة، وستكون هذه الوحدة مسئولة عن تقديم تقارير مباشرة للوزير عن سير عملها، محذرًا من أن أنه في حالة رصد أي تقاعس من جهاز أي مدينة، فإنه سيتم معاقبة المسئول المختص.

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وكشف الوزير عن أنه سيتم تنفيذ برنامج إلكتروني لرصد المخالفات على أرض الواقع من المختصين، في الوقت نفسه يتم تسجيل المخالفة في وحدة رصد المخالفات، وكذا في شرطة التعمير.

وخلال الاجتماع، قال اللواء أركان حرب شريف صالح، مدير إدارة المساحة العسكرية: إنه خلال العامين الماضيين تم إرسال 334 ألف تقرير من منظومة المتغيرات المكانية إلى المحافظات، مضيفا أنه تم البدء في إنشاء فرع لوحدة التغيرات المكانية بكل محافظة، وتم البدء بفرعين في كل من المنيا والقليوبية، كما أنه سيتم الانتهاء من فرع الإسكندرية خلال 48 ساعة، وخلال شهرين سننتهي من جميع المحافظات، مشيرا إلى أنه يتم تدريب المسئولين عن هذه الوحدات الفرعية، حيث تم عقد عدد ست دورات تدريبية بإدارة المساحة العسكرية لتدريب عدد 118 مختصا بواقع من 3-4 مختصين لتأهيل العاملين بمنظومتي استرداد أراضي الدولة والمتغيرات المكانية بالمحافظات المختلفة.