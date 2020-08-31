شبانة: الاتفاق مع وزير الرياضة على إنهاء مشكلة المركب السياحى الخاص بنادى الصحفيين

وجه محمد شبانة الأمين العام لنقابة الصحفيين ورئيس تحرير الاهرام الرياضى الشكر للدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مشيرا الى انه لا يبخل على نادى الصحفيين بشىء وانه وافق على خطة التطوير كاملة التى ينفذها مصنع الطائرات.

و٥ضاف شبانة فى تصريح له انه اتفق مع الوزير على إنهاء مشكلة المركب السياحى الخاص بالنادى وستتم إعادته بعد اكثر من عشر سنوات لوجوده بشركة المقاولون العرب لصيانته وتطويره .

وكان قد قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فى ساعة مبكرة من صباح الاثنين بجولة تفقدية لنادي الصحفيين ، وذلك للوقوف والاطلاع عن قرب على الإنشاءات الجديدة وما يحتاجه النادي من تطوير لكافة منشآته خلال الفترة القادمة .

وخلال الجولة أكد الدكتور أشرف صبحي حرصه على أن تكون منشآت نادي الصحفيين على أعلى مستوى ليكون لائقًا بهم وبلقاءاتهم الفكرية والاجتماعية والرياضية أيضا .

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كما وجه وزير الشباب والرياضة بإعداد تصور مناسب لمكونات النادي .

شملت جولة وزير الشباب والرياضة التفقدية لنادي الصحفيين الملاعب الرياضة ، والمنشآت المقرر تطويرها ورفع كفاءتها.

وبعدها التقى وزير الشباب والرياضة بمجلس ادارة النادى برئاسة الكاتب الصحفى محمد شبانة الأمين العام لنقابة الصحفيين ورئيس تحرير الاهرام الرياضى وتم الاتفاق خلال الاجتماع بتسليم النادى بحد اقصى شهر فبراير المقبل ووعد الوزير بتقديم كافة إمكانيات الوزارة لنادى الصحفيين .

حضر الجولة التفقدية أحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة وإيهاب الابياري مدير عام الإستثمار والتمويل بالوزارة ومن مجلس ادارة النادى محمد نجم امين الصندوق واحمد ثروت عضو محلس الادارة وعزت إلياس المدير التنفيذي للنادي .