نقابة الصحفيين: لجنة القيد حريصة على إعلان أسماء المتقدمين للنقل لجدول المشتغلين

أكد الكاتب الصحفى خالد ميرى وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة القيد أن اللجنة حريصة على إعلان كشوف المتقدمين للجنة المشتغلين قبل انعقاد اللجنة بوقت كاف، وذلك ايمانا بحق الجمعية العمومية فى متابعة ومعرفة كل ما يجرى داخل النقابة ، ولمنح أعضاء الجمعية العمومية الفرصة الكاملة لتقديم أية طعون يرونها ضد أى متقدم للجنة ، فهذا حق اصيل للجمعية العمومية.
وأوضح ميرى ، في تصريح لـ "دوت الخليج "،أن لجنة القيد بابها مفتوح لتلقى أية طعون وسيتم التعامل مع الطعون وفحصها بجدية كاملة لضمان التطبيق الكامل والصحيح لقانون النقابة ولائحة القيد.
وتعقد لجنة المشتغلين للنقل من جدول تحت التمرين لجدول المشتغلين للذين اكملوا المدة القانونية.
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