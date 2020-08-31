حسب الله: جهود اللواء سيف الدين بالرقابة الإدارية ساهمت فى مكافحة الفساد

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن اجتماع رئيسى هيئة الرقابة الإدارية السابق، اللواء شريف سيف الدين، والحالى الوزير حسن عبدالشافى، بمقر الهيئة، بحضور نائب رئيس الهيئة وقيادات الهيئة، لاستعراض أبرز الملفات ذات الأولوية بالموقف الوطنى، يؤكد للرأى العام، أن مصر أصبحت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى دولة المؤسسات.





وأشاد "حسب الله"، اليوم الاثنين، فى بيان رسمى، بجهود اللواء شريف سيف الدين فى مواجهة الفساد بجميع صوره، متوجها بالتهنئة للوزير حسن عبدالشافى رئيس الهيئة الجديد، ومتمنيا له التوفيق والنجاح وبذل الجهد لرفعة شأن وطننا فى محاربة ومنع الفساد، ودفع عجلة التنمية دعما لجهود الدولة. ووجه التحية لجميع قيادات وأبطال هيئة الرقابة الإدارية على جهودهم الكبيرة فى مواجهة كافة أنواع الفساد واسترداد أموال الدولة، وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على كل من يثبت ارتكابه لأى وقائع فساد فى أى مكان بالدولة، مؤكدا أن هيئة الرقابة الإدارية تحظى بثقة كبيرة من الشعب المصرى العظيم. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر قرارا جمهوريا بتكليف حسن عبدالشافى أحمد، بتولى أعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

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