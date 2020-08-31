إنفوجراف.. ضوابط السلوك الوظيفى للعاملين فى الحكومة

وضع القانون رقم 81 لسنه 2016بإصدار قانون الخدمة المدنية، ضوابط وقواعد للسلوك الوظيفى، وأكد على ضرورة التزام الموظف بأحكام القانون ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها.





كما أكد ضرورة التزام الموظف بما يصدر عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية فى هذا الشأن، والإلتزام بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص.

كما أكد القانون فى الماده 149 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والصادرة برقم 1216 لسنه 2017، على وجوب التزام الموظف بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها، والعمل على تطبيقها.