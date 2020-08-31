جون طلعت: رفض مبيت المرأة وحدها بالفنادق مخالف للدستور ويكرس للتمييز

انتقد النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، رفض بعض الفنادق مبيت السيدات وحدهن، وذلك وفق الشكاوى التى تناولتها وسائل الإعلام فى الفترة الأخيرة، موضحا أنه أمر مرفوض ومخالف لمبدأ المساواة الذى نص عليه الدستور وينم عن تمييز وعنصرية تمارس ضد المرأة وانتهاك لحقوقهن وذلك فى الوقت الذى يستطيع الرجل المبيت فى الفندق وحده.





وأوضح جون طلعت، فى تصريح للمحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين، أنه على الرغم من حرص القيادة السياسية على إعطاء المرأة حقها وإنصافها دستوريا وسياسيا إلا أنه هناك بعض الموروثات الثقافية الخاطئة يجب تغييرها، وتتسبب فى معاناة للمرأة ومنها هذا الأمر، مبينا أنه من الناحية القانونية لا يوجد نص قانونى يستند إليه أصحاب الفنادق فى منع النساء من حجز غرفٍ لهنّ بالفنادق والإقامة فيها وحدهن. وأشار طلعت إلى أن مبررات بعض الفنادق فى رفض إقامة النساء من الخوف من ممارسة الرذيلة أمر مهين للمرأة المصرية ويجب عدم السكوت عليه، مفيدا أن هناك سيدات يأتون من محافظات بعيدة لقضاء أمورهم فى القاهرة ويضطرون للبيات أكثر من يوم للانتهاء منها إلا أنهم يواجهون بالرفض من قبل الفنادق ويعانون فى الحصول على مكان للاقامة.

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