محافظ كفر الشيخ: استرداد 3 آلاف و 763 مترا من أملاك الدولة

وأوضح نور الدين فى بيان نشرته أنه تم إزالة 20 حالة تعد على الأراضى أملاك الدولة بناحية قرية بر بحرى مركز البرلس بإجمالى مساحه 3763 مترا. وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية نفذت قرارات الإزالة للتعديات المخالفة على الأراضى المملوكة للدولة خلال الموجة الـ16، والتى بدأت يوم الأربعاء الماضى لإزالة كل التعديات بمختلف قرى المركز والمدينة.

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