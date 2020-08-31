الوطنية لاستثمارات الأوقاف تسدد 11.2 مليون مستحقات للتأمينات الاجتماعية

وأوضحت الوزارة فى بيان عبر موقعها الرسمى، أن المستحقات بلغت11 مليونا و200 ألف جنيه، مؤكدة أن لم يعد على المجموعة الوطنية أى متأخرات لصالح الهيئة العامة للتأمينات لأى من العاملين بها.

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