وزيرة الصحة: تحويل مستشفى الأقصر الدولى إلى مجمع طبى

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مستشفى الأقصر الدولى، اليوم الإثنين، يرافقها الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل.





جاء ذلك استكمالاً لجولتها التفقدية التى بدأت أمس الأحد لعدد من المستشفيات والوحدات الصحية بمحافظة الأقصر، لمتابعة الاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، مستشار الوزيرة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن المستشفى تم تحويله ليصبح "مجمع الأقصر الدولى الطبى"، لأنه يضم العديد من المستشفيات التخصصية، ويضم كل التخصصات الطبية، حيث سيتم تقديم 3 مستويات من الرعاية الصحية بها، بالإضافة إلى موقعها الجغرافى وسط المحافظة، وخدمتها لقطاع كبير من سكان محافظة الأقصر.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة تفقدت خلال جولتها مستشفى الطب وجراحة العيون، والذى سيكون أحد المستشفيات بداخل المجمع، ومركز الغسيل الكلوى، وجناح الطوارى، ووجهت بسرعة الانتهاء من التجهيزات الجارية بهم، كما تفقدت قسم زراعة النخاغ والذى سيدخل ضمن المرحلة الثانية من تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة.

وأشار إلى أن "مجمع الأقصر الدولى الطبى" يضم مركز صحة أسرة الأقصر، ومستشفى العيون، ومستشفى الطوارئ، ومستشفى الأقصر الدولى الذى يتم رفع كفاءته بالكامل، كما وجهت الوزيرة خلال تفقدها المستشفى بسرعة الانتهاء من أعمال الوجهات وتتسيق الموقع العام.

جدير بالذكر أن محافظة الأقصر تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس والتى تشمل "الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء"، والتى بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر 2019، تمهيداً لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، إضافة إلى محافظة بورسعيد والتى انطلقت المنظومة بها فى شهر يوليو من العام الماضى.