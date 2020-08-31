صور.. وزير السياحة يعقد اجتماعا مع وزير الثقافة التشيكى لبحث تعزيز التعاون

عقد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، اليوم الإثنين، اجتماعا مع لوبومير زاورالك، وزير الثقافة التشيكى، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين فى مجال العمل الأثرى والثقافى.





وحسب بيان لـ وزارة السياحة، استهل الدكتور خالد العنانى، الاجتماع بالحديث عن التعاون القائم بين مصر والتشيك فى كافة المجالات وخاصة مجال العمل السياحى والأثرى، موجها الشكر لوزارة الثقافة التشيكية على الجهود التى بذلتها لمساعدة مصر فى استرداد إناء من السيراميك من عصور ما قبل التاريخ والذى خرج من البلاد بطريقة غير شرعية.

ومن جانبه، أشار وزير الثقافة التشيكى إلى العلاقات الطيبة وأوجه التعاون المختلفة التى تربط بين مصر والتشيك فى جميع المجالات ومنها مجال العمل الأثري، مشيدا بجهود مصر لإقامة معرض "ملوك الشمس" الذى تم افتتاحه بالمتحف القومى بالعاصمة التشيكية براج فى هذه الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

كما أشاد بالجهود التى تبذلها وزارة السياحة والآثار المصرية للحفاظ على تراث مصر الأثرى والترويج السياحى والأثرى لمصر.

وفى نهاية اللقاء اتفق الوزيران على التنسيق بين فرق العمل على المستوى الفنى بين ممثلى البلدين خلال الفترة المقبلة للتعاون فى مجال الآثار والثقافة.

وقدم الدكتور خالد العنانى الدعوة للوزير التشيكى لحضور الموكب المهيب لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية، حيث رحب الوزير التشيكى بالدعوة، معربا عن إعجابه الشديد لفكرة موكب نقل المومياوات التى سيتم تنظيمها لأول مرة فى التاريخ.