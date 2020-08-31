عاجل.. القوات البحرية توقع عقد إنشاء محطة تداول حاويات بميناء أبو قير

وقع الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، عقد الإنشاء والتشغيل عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع إريك اب رئيس مجلس إدارة شركة هاتشيستون بورتس العالمية بهونج كونج، والتى تعد من أكبر الشركات على مستوى العالم فى مجال إنشاء وتطوير وتشغيل محطات الحاويات، إذ تمتلك 51 محطة حاويات فى 26 دولة حول العالم.

ومن المتوقع أن تعود آثار إنشاء هذه المحطة إيجابيًا فى جميع نواحى النقل البحرى كذلك تعليم وتدريب العمالة الماهرة فى تشغيل هذه المحطة إلكترونيًا، مع توفير فرص عمل سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة داخل السوق المصرية فى ذلك المجال، فيما ستصل قدرة المحطة فى تداول الحاويات إلى أكثر من مليون حاوية سنويًا بما يسهم فى دعم الاقتصاد القومى.

وأفاد البيان بأنه من المقرر إنشاء المحطة بأحدث المعايير العالمية والنظم التكنولوجية المتطورة فى ذلك المجال، فضلاً عن إتباع أحدث الأساليب العلمية خلال منظومة العمل مع اتباع كل وسائل الحماية والتأمين ذات الجودة العالمية بما يوفر المناخ الآمن لآليات العمل بالمحطة.