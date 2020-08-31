محافظ شمال سيناء: الثقافة لها دور في بناء الإنسانية والتصدي للأفكار المتطرفة

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن للثقافة والفنون أهمية فى تطور المجتمع وبناء الإنسان، و التصدي الأفكار المتطرفة، بجانب تحسين الذوق العام ورفع مستوى المجتمع وتطوره.

وأكد المحافظ خلال إستقباله الدكتور أحمد عواض، رئيس هيئة قصور الثقافة بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، والوفد المرافق له، علي افتتاح قصر ثقافة العريش خلال الفترة المقبلة، بعد عمليات الإحلال والتجديد.

وأشار المحافظ إلى قيام اليونيسيف بدعم مدارس المحافظة بعدد من الآلات الموسيقية المتنوعة، بجانب تدريب عدد ٤٠ مدرس على الموسيقا، باعتبارها من الفنون التي تشكل مستقبل التلاميذ.

وأكد الدكتور أحمد عواض، رئيس هيئة قصور الثقافة على دعم المكتبات العامة بالمحافظة بكمية من الكتب وإصدارات وزارة الثقافة، بجانب تحديث الكتب الموجودة وصيانة المكتبات.

وأشار" عواض" إلى إعادة محافظة شمال سيناء علي خريطة المهرجانات الفنية والثقافية، وتنفيذ فعاليات متنوعة علي أرض المحافظة.

Advertisements

وأضافت ابتسام فريد، أمين عام إقليم القناة وسيناء، علي تنفيذ برامج ثقافية وتوعوية للشباب من أبناء محافظة شمال سيناء، بجانب تنظيم رحلات لزيارة معالم القاهرة الثقافية والتاريخية.

وزار الدكتور أحمد عواض، رئيس هيئة قصور الثقافة والوفد المرافق له، قصر ثقافة العريش، بعد عمليات الإحلال والتجديد، حيث يضم قصر الثقافة علي مساحة ٢٥٠٠ متر مربع، ويضم ٣ طوابق ويحتوي علي مسرح كبير وقاعات فنون تشكيله وقاعات استقبال لكبار الزوار ونادي للمرأة ومكاتب ادارية.

حضر الزيارة العميد ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش، ابتسام فريد، أمين عام إقليم القناة وسيناء، المهندس محمد رضوان، وكيل وزارة الإسكان، اشرف المشرحاني، مدير عام مديرية الثقافة بشمال سيناء.