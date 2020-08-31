التنمية المحلية: 769 ألف طلب تصالح بـ4.6 مليار جنيه حتى 30 أغسطس

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن إجمالي عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح في بعض مخالفات البناء بكافة المحافظات بلغ حوالي 769 ألفا، وبلغ إجمالي المتحصلات المالية حوالي 4.6 مليار جنيه حتي 30 أغسطس الجارى.

وأشار شعراوي إلى قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإنه لن يكون هناك مد للتصالح، والمدى الزمني هو الموجود في القانون آخر سبتمبر، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها.

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وطالب وزير التنمية المحلية ، المحافظين باستمرار بذل كافة الجهود والتنبيه على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بزيادة عدد العاملين فى منظومة التصالح لتقليل تزاحم المواطنين الراغبين فى التصالح والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات الرسمية لقبول كافة أعداد الطلبات وتجنب الإزالات للمخالفات .

وقال اللواء محمود شعراوي إن الوزارة ستقوم بسرعة التنسيق مع إدارة المساحة العسكرية لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء لانشاء وحدة مركزية لرصد مخالفات البناء بالمحافظات والوزارة والاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية ، لافتًا الي أنه سيتم توفير برامج تدريبية مكثفة لعدد من المهندسين والفنيين بالديوان العام للوزارة والمحافظات ، حيث سيتم رصد اي مخالفات أولًا بأول والتعامل الفوري معاها.

وشدد الوزير علي ان الدولة جادة بكل أجهزتها المعنية لمواجهة اي تعديات أو مخالفات ولن تسمح بأي بناء أو تغيير علي الاراضي مرة أخري.