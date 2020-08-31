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تعاون بين الزراعة والرياضة فى تدريب الشباب على إقامة مشروعات صغيرة

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عقد كل من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الارضى والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة  اجتماعا بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وقيادات وزارتي الزراعة والشباب والرياضة وذلك لبحث نشر فكر التوسع فى اقامة مشروعات صغيرة للشباب في القطاع الزراعى والحيواني والأنشطة المرتبطه به وتشجيعهم على العمل الحر للاسهام في حل مشكلة البطالة .

 ‏وقال القصير ان هناك فرصا واعدة للشباب لعمل مشروع صغير في مجال الزراعة مثل مشروعات البتلو ومراكز تجميع الالبان والمناحل وتربية الدواجن والارانب ومنافذ تسويق منتجات الخضر والفاكهة والصوب الزراعية وغيرها من الأنشطة الزراعية والحيوانية.

 ‏وأضاف القصير انه يمكن للشباب الاستفادة من القروض بالفائدة الميسرة في اطار مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وسوف توفر لهم وزارة الزراعة الدعم الفني.

 ‏وزير الزراعة اشار الى اهمية الاستفادة من التجارب الناجحة في مجال المشروعات الزراعية الصغيرة في كل محافظات الجمهورية من خلال جهاز مشروعات التنمية الشاملة وايضا التنمية الزراعية المستدامة وقطاع الانتاج الحيواني وايضا بروتوكولات التعاون مع وزارة التضامن وهيئة تنمية الصعيد ومؤسسة مصر الخير والتى تسهم في توفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة.

 ‏ومن جانبه أوضح د أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة حريصة على فتح آفاق التعاون مع مختلف الجهات والمنظمات المعنية بتدريب وتشغيل الشباب وتأهيلهم لسوق العمل بالإضافة إلى فتح مجالات جديدة فى إطار المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال التى يتم تنفيذها فى ضوء رؤية وتوجيهات القيادة السياسية  بتوفير شتي انواع الدعم والرعاية لمشروعات الشباب فى مختلف المجالات

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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