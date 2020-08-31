البيئة: ضبط ١٨ مصنع طوب طفلى مخالف بكفر الشيخ

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة تستكمل جهودها للقضاء على ظاهرة السحابة السوداء ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والعمل على التوسع فى برامح التوعية لرفع الوعى لدى المزارعين بمخاطر الحرق وأهمية الاستفادة من المخلفات الزراعية، و تكثيف عمليات التفتيش على كافة الصناعات وعمل مراجعة بيئية والتأكد من مدى التزامهم بيئيا، حفاظ على جوده الهواء وصحة المواطن.

وقد قام الفرع الإقليمي لوزارة البيئة بوسط الدلتا بتنفيذ حملة تفتيشية مكبرة على مصانع الطوب الطفلى بمركزى دسوق وفوه بكفر الشيخ ، والتى استمرت لمدة ثلاثة أيام متواصلة ، حيث قامت لجنة من الفرع بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية ورئاسة مركز ومدينة دسوق ومدينة فوة ، وقد أسفرت الحملة عن التفتيش على عدد ( ٢٤ ) مصنع طوب طفلى وتبين وجود ( ١٨ ) مصنع يعمل بالمخالفة للاشترطات البيئية ، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر لأصحاب تلك المصانع وأيضًا التنبيه على المخالفين بضرورة الالتزام وعدم تكرار المخالفة، وجارِ المتابعة الدورية لتحسين الأداء البيئي لتلك المنشآت.

كما قام الفرع بتنفيذ أربعة حملات توعوية بقري ( تطاي - الجعفرية - عزبة الخليفة - سحيم ) مركز السنطة بمحافظة الغربية وذلك لرفع الوعى البيئى للمزارعين بكيفية تعظيم الإستفادة من المخلفات الزراعية من خلال تحويلها لأعلاف حيوانية غير تقليدية وكومات سمادية وغيرها ، هذا وقد تم التنبيه علي المزارعين بعدم القيام بحرق المخلفات الزراعية حفاظًا علي صحة المواطنين وسلامة البيئة وعدم التعرض للمساءلة القانونية. كما تم التعريف بدور وزارة البيئة في التصدى لظاهرة حرق المخلفات الزراعية ، والدعم الذى تقدمه الوزارة فى هذا الشأن من خلال تشجيع الشباب على فتح مواقع لتجميع قش الأرز وتوفير معدات بإيجارات مناسبة وبكفاءة عالية مما يساهم فى توفير فرص عمل وتحقيق عائد اقتصادى.