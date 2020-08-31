١٠١ مليون صفحة.. الأعلى للإعلام يعلن عدد حسابات المصريين على مواقع التواصل حتى نهاية 2019

كشف مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن عدد الحسابات التي يمتلكها الشعب المصري على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك وفقًا لبيانات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والتي أرفقها المجلس الأعلى للإعلام في تقريره السنوي الثاني بشأن الحالة الإعلامية عن عام 2019.

وقال المصدر فى تصريحات له إنه حتى شهر ديسمبر 2019، بلغ عدد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي في مصر نحو 101 مليون حساب، منها 44 مليون حساب على فيس بوك و35 مليون حساب على اليوتيوب و22 مليونا على تويتر.

وحول متابعة المجلس لوسائل التواصل الاجتماعى ، قال المصدر، أن المجلس الأعلى يتابع وسائل التواصل ضمن مهام اختصاصاته، وفي حال وصلته أي شكوى شخصية أو عامة بشأن مخالفات لصفحات على مواقع التواصل، يتم دراستها واتخاذ قرار بشأنها، حيث تصل العقوبات أحيانًا لحجب الصفحات، مثلما حدث في الصفحات التي تحمل اسم المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر، قد قرر حجب جميع الصفحات المزيفة التي تحمل اسم المستشار عدلى منصور و إخطار وزارة الاتصالات، مشيرا إلى أن المستشار عدلى منصور تواصل مع المجلس وأكد أنه ليس له أى صفحة شخصية.