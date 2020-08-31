معهد بحوث وقاية النباتات ينظم دورة تدريبية عن مكافحة آفات الموالح

ينظم معهد بحوث وقاية النباتات دورة تدريبية بعنوان " آفات الموالح وطرق مكافحتها "، وذلك خلال الفترة من 8 - 9 سبتمبر 2020.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بزيادة العائد القومي للزراعة من خلال زيادة تصدير الحاصلات الزراعية المختلفة وتقليل الفاقد منها من خلال مكافحة الآفات التى تصيبها وبرعاية الاستاذ الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

ويقول الدكتور أحمد عبد المجيد، مدير المعهد، إن هذه الدورة تمثل أهمية كبيرة للمزارعين والمتخصصين والشركات الزراعية والمهتمين بأشجار ومحصول الموالح للتعرف على أهم الآفات التى تصيب الموالح وطرق مكافحتها وكل ما هو جديد وحديث فى هذا المجال كما اضاف بأنه سيتم خلال الدورة مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا.

ويضيف الدكتور وحيد جبر، وكيل المعهد لشؤون الإرشاد والتدريب، أن الدورة تشتمل على المحاور الآتية:

أهم الآفات الحشرية التى تصيب أشجار الموالح .

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أهم انواع الاكاروسات التى تصيب الموالح .

طرق المكافحة والاتجاهات الحديثة فى مكافحة ذباب الفاكهة .

معاملات مابعد الحصاد لمحصول الموالح .

يشار إلى ان هذه الدورة تأتى ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التى ينظمها معهد بحوث وقاية النباتات والخاصة بالآفات التى تصيب الأنواع المختلفة من أشجار الفاكهة طبقا للموسم الخاص بكل نوع منها .