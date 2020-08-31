قبل تنفيذها.. الفلاحين تكشف مزايا إنشاء البورصة السلعية

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم يوم الخميس القادم الإعلان عن تفاصيل إنشاء أول بورصة سلعية برأسمال 100 مليون جنيه.

من جانبه أكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أن إنشاء البورصة السلعية مهم فى الوقت الحالى خاصة فى ظل تذبذب الأسعار ، موضحا أن البورصة السلعية تعد نظاما تقيمه الدولة على أساس عرض أسعار المنتجات الزراعية على شاشة فى كل محافظة بشكل يومى كبورصة الدواجن والذهب.

وأضاف " أبو صدام " فى تصريحات لــ "دوت الخليج "، أن إنشاء بورصة سلعية يمنع استغلال وجشع التجار مما يفيد المزارعين من ناحية ويفيد المواطن والسوق المحلى من ناحية أخرى.

وأوضح أن البورصة السلعية تمنع استغلال كبار التجار لصغار التجار ، حيث إن البعض يزرع حيازات زراعية صغيرة مما يجعله لا يستطيع توريدها أو بيعها.

وأشار " نقيب الفلاحين" إلي أن البورصة السلعية تخص بشكل أكبر وزارة التموين وليس الزراعة ، منوها إلي أنه على الرغم من انتشار البرامج الزراعية والمواقع المختلفة إلا أن الفلاحين لا تزال تحتاج إلي توعية وإرشاد للتعامل مع البورصة السلعية.

وقال إنه تم البدء فيها ولكنها لم يتم تنفيذها فى أى محافظة حتى الآن ، متابعا :" البورصة السلعية ستوحد أسعار المنتجات الزراعية فى جميع الأسواق والمحافظات".