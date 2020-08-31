شيخ الأزهر يوجه باستخدم الوسائل التكنولوجية فى التوعية بالمسائل الدينية

وناقش فضيلته مع أعضاء المجلس خلال الاجتماع أبرز القضايا المستجدة على الساحة وتنشيط العمل الدعوى فى مختلف محافظات الجمهورية للتوعية بالمسائل الدينية وأحكامها، ورفع مستوى الوعى الدينى لدى الشارع المصرى، وتكثيف الحملات التوعوية والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعى مع الشباب والتواصل معهم والرد على كل تساؤلاتهم.
واستعرض مجلس مجمع البحوث الإسلامية الخطابات الواردة من المؤسسات والجهات الرسمية داخل مصر وخارجها باستطلاع رأى الأزهر فى المسائل الدينية، لدراسة هذه القضايا دراسة دقيقة تعبر عن وسطية الإسلام وارتباطه بواقع الناس.
ووجه فضيلة الإمام الأكبر، أعضاء المجلس بضرورة التطرق بشكل مباشر لكل القضايا التى تمس الحياة اليومية، وقضايا التشدد والتطرف والغلو، وإيجاد أنسب الطرق لطرحها بأسلوب يسهل على الجميع فهمها.
وفي ختام الاجتماع، وجه فضيلة الإمام الأكبر بضرورة تكثيف الدورات التدريبية للوعاظ والواعظات، وذلك من خلال الاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية، وإتاحة الفرصة لهم للتواصل مع الشباب من خلال وسائل التواصل الاجتماعى على شبكة الإنترنت، مشددا فضيلته على ضرورة الجمع بين العلوم الشرعية والإنسانية والاجتماعية، إضافة إلى العلوم الطبيعية، كى يتسنى للوعاظ والواعظات التعرض لأكبر قدر من العلوم خلال تلك الدورات التدريبية.
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