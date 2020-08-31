وقال العقبى فى تدوينة نشرها عبر صفحته على "فيسبوك": "بكل الحب والود والاحترام، تقدمت اليوم بالاعتذار عن الاستمرار فى مهمة عملى فى وزارة التضامن الاجتماعى، خالص التقدير للوزيرة نيفين القباج وفريق عملى بالوزارة والصحفيين والإعلاميين والزملاء بمجلس الوزراء والوزارات المختلفة، ونلتقى فى مهام جديدة من أجل خدمة الوطن".

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عاجل.. المتحدث الرسمى لوزارة التضامن يعلن استقالته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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