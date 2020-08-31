صور.. وزير السياحية يشهد افتتاح المعرض الأثرى ملوك الشمس فى براج

وحسب بيان لـ وزارة السياحة، اليوم الإثنين، حضر الافتتاح ما يقرب من 500 شخص من أهم شخصيات المجتمع التشيكى، ورجال الأعمال، وكبار رجال الدولة بالتشيك، من بينهم نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية، ووزير الصحة، ووزير التعليم، وعدد من أعضاء مجلس النواب فى التشيك، بالإضافة إلى حضور السفير سعيد هندام سفير مصر ببراج، والسفير بدر عبد العاطى مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وعالم الآثار زاهى حواس، وأعضاء الوفد المصرى.

وخلال كلمته، أشار أندرية بابيش، إلى عمق العلاقات التى تربط بين مصر والتشيك فى جميع المجالات، ومنها مجال العمل السياحى والأثرى، مقدماً الشكر للحكومة المصرية على التعاون لإقامة هذا المعرض فى ظل الظروف الحالية لأزمة فيروس كورنا المستجد، مؤكدا على أهمية هذا المعرض حيث يعد الأول من نوعه للآثار المصرية فى براج وأكبر المعارض الخاصة بالدولة القديمة.

وتحدث الدكتور خالد العنانى، فى كلمته، عن التحضيرات الخاصة بهذا المعرض والتى بدأت منذ 5 سنوات، مشيرا إلى الجهود الكبيرة التى بذلها الجانبين المصرى والتشيكى لإقامة هذا المعرض فى ظل الظروف الحالية التى يمر بها العالم، موضحاً أن هذا المعرض يقدم لزائريه لمحة صغيرة عن الحضارة المصرية مما يشجعهم على زيارة مصر لمشاهدة المزيد والاستمتاع بالشواطئ المصرية الخلابة.

وأشار الوزير إلى أن القطع المعروضة بهذا المعرض الذى يعتبر أول معرض للآثار المصرية فى التشيك، لم تغادر مصر من قبل، حيث إنها تعرض لأول مرة فى الخارج فى معرض بشكل مؤقت، ومن المقرر المقرر أن يتم عرضها بالمتحف المصرى الكبير بعد انتهاء مدة المعرض.

وتطرق الوزير للحديث عن المشروعات الأثرية والسياحية الهامة التى تقوم بها مصر خلال الفترة المقبلة ومنها مشروع المتحف المصرى الكبير المقرر افتتاحه عام 2021، بالإضافة إلى مشروع المتحف القومى للحضارة المصرية، والموكب المهيب الذى ستنظمه الوزارة لنقل المومياوات الملكية من متحف التحرير إلى متحف الحضارة.

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وأشار الوزير إلى عودة القطع الأثرية الخاصة بالمعرض المؤقت للملك توت عنخ آمون إلى مصر من محطته الثالثة بالعاصمة البريطانية لندن بعد انتهاء جولته الخارجية التى بدأت عام 2018 والتى زار خلالها مدينة لوس انجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية والعاصمة الفرنسية باريس والبريطانية لندن.

وأضاف الوزير أنه سيتم عرض 10 من هذه القطع الأثرية الخاصة به بصفة مؤقتة فى متحف الغردقة الذى تم افتتاحه مؤخرا، و10 آخرين فى متحف شرم الشيخ الذى سيتم افتتاحه نهاية العام الجارى وذلك لإتاحة الفرصة أمام زوار مدينتى الغردقة، وشرم الشيخ، لمشاهدة جزء من كنوز الملك توت عنخ آمون، وتحفيزا للسائحين على زيارة المدينتين.

وعقب الافتتاح، تم تنظيم جولة للحضور داخل المتحف على هيئة مجموعات تتضمن المجموعة الواحدة حوالى 50 شخصًا.

جدير بالذكر أن هذا المعرض يقدم 90 قطعة أثرية من نتاج أعمال حفائر البعثة التشيكية فى منطقة أبو صير الأثرية، من بينها رأس تمثال للملك "رع-نفر-اف"، ومجموعة من التماثيل من الدولة القديمة منها تمثال لكاتب وتماثيل لكبار رجال الدولة والموظفين ومجموعة من الأوانى الكانوبية، بالإضافة إلى عشرة تماثيل أوشابتى من الفيانس.

ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة 6 أشهر، حتى فبراير 2021، ومن المتوقع أن يستقبل المعرض خلال فترة إقامته فى براج أكثر من 300 ألف زائر.