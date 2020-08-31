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القصير وصبحى يبحثان إقامة مشروعات لتشغيل الشباب وتشجيع العمل الحر  

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أحمد حمدى 2020-08-31 15:39 0 تبليغ

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عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأرضى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم الإثنين، اجتماعا بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وذلك لبحث نشر فكر التوسع فى إقامة مشروعات صغيرة للشباب فى القطاع الزراعى والحيوانى والأنشطة المرتبطه به وتشجيعهم على العمل الحر للإسهام فى حل مشكلة البطالة.

وحسب بيان لـ وزارة الزراعة، قال القصير إن هناك الكثير من الفرص الواعدة للشباب لعمل مشروع صغير فى مجال الزراعة، مثل مشروعات البتلو، ومراكز تجميع الألبان والمناحل، وتربية الدواجن والأرانب، ومنافذ تسويق منتجات الخضر والفاكهة، والصوب الزراعية، وغيرها من الأنشطة الزراعية والحيوانية.

‏وأضاف القصير أنه يمكن للشباب الاستفادة من القروض بالفائدة الميسرة فى إطار مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة،  مؤكدًا أن وزراة الزراعة ستوفر لهم كامل الدعم الفنى.

وأشار وزير الزراعة، إلى أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة فى مجال المشروعات الزراعية الصغيرة فى كل محافظات الجمهورية من خلال جهاز مشروعات التنمية الشاملة، وأيضا التنمية الزراعية المستدامة وقطاع الإنتاج الحيوانى، وأيضا بروتوكولات التعاون مع وزارة التضامن وهيئة تنمية الصعيد ومؤسسة مصر الخير والتى تسهم فى توفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة.

 من جانبه أوضح الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة حريصة على فتح آفاق التعاون مع مختلف الجهات والمنظمات المعنية بتدريب وتشغيل الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، بالإضافة إلى فتح مجالات جديدة فى إطار المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال التى يتم تنفيذها فى ضوء رؤية وتوجيهات القيادة السياسية بتوفير شتى أنواع الدعم والرعاية لمشروعات الشباب فى مختلف المجالات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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