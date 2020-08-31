صور.. إنشاء إدارة جديدة لمتابعة مشروع محور المحمودية بالإسكندرية

أصدر محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، قرارا بإنشاء إدارة جديدة لمتابعة مشروع "محور تنمية المحمودية" يتبع الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة، وتحت الإشراف المباشر لنائبه أحمد جمال.





وقال محافظ الإسكندرية إن قرار إنشاء إدارة متابعة مشروع محور المحمودية يهدف إلى الحفاظ على المشروع ونظافته، مؤكدا أن المحور يعد الأكبر والأعظم فى الإسكندرية خلال الـ 10 سنوات الأخيرة. وحول اختصاصات الإدارة، أوضح الشريف أن الإدارة تختص بضمان تحقيق أعلى معدلات الأداء للارتقاء بكل الخدمات العامة المقدمة من طرق وأرصفة وكبارى وأعمدة إنارة وحدائق ونظافة عامة وغيرها. ويعد مشروع تنمية المحمودية أو "شريان الأمل" محورا مروريا تنمويا، يقوم على ردم وتغطية المجرى المائى لترعة المحمودية واستبدالها بـ 3 خطوط مواسير مدفونة.

ويسع المحور الجديد من 6 إلى 8 حارات مرورية فى كل اتجاه، بدءا من تقاطع كوبرى الطريق الدولى بالكيلو 55 شرقا وحتى المصب بمنطقة الدخيلة بالكيلو 77.1 غربًا.

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