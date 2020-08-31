صور.. الفنان التشكيلى محمد شاكر يهدى متحفه لمكتبة الإسكندرية

وقال الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية، إن الإسكندرية هى العاصمة الحقيقية لمصر ثقافيا وملتقى الحضارات على مدار تاريخها، واستطاعت أن تضم بين جنباتها جنسيات مختلفة ويتعايشون فيها على مدار تاريخها.
وتقدم الفقى، بالشكر للدكتور محمد شاكر، لاهتمامه وحرصه على إهداء المكتبة مثل هذه المقتنيات السخية والقيمة، والتى لاقت ترحيب كبير من جانب القائمين على إدارة هذا الصرح الثقافى العالمى.
ومن جانبه، عبر الدكتور محمد شاكر، عن سعادته البالغة لتكريمه والاحتفاء بمقتنياته ومتحفه، لافتا إلى أن ما قام به هو واجب عليه وليس إهداء وجزء بسيط لما قدمته له مصر.
وأكد شاكر، أن الإهداء هو حق أصيل ومكتسب وضريبة يجب على كل مثقف القيام به تجاه بلده ومدينته التى أحبها وأعطته الكثير، مضيفا: "إذا أعطانى الله العمر سأقتسم كل دخلى مناصفة بين أسرتى ومكتبة الإسكندرية".
والفنان التشكيلى الأستاذ الدكتور محمد شاكر هو العميد الأسبق لكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، والأستاذ المتفرغ بقسم التصوير، حاصل على العديد من الجوائز وشهادات التقدير المحلية والدولية.
وأثر حياته الفنية فى أجيال من الفنانين الذين درسوا على يده ويدينون له بالفضل فى العطاء والقدوة الفنية، كما ساهم فى تجميل العديد من المشروعات العامة والخاصة بأعماله الفنية المتميزة من جداريات الفسيفساء والزجاج الملون.
جدير بالذكر أن الدكتور محمد شاكر أهدى مكتبة الإسكندرية مقر متحفه الفنى المكون من أربعة وحدات، والذى يضم ما يقرب من خمسمائة عمل فنى أصلى للفنان بالإضافة إلى شهادات التقدير الأصلية والجوائز والميداليات، التى حصل عليها، خلال مشوار حياته الفنية.
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