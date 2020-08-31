وقال رئيس جامعة جنوب الوادى فى تصريح اليوم الإثنين إن معامل التنسيق ستبدأ أعتبارا من يوم غد الثلاثاء وحتى السبت 5 سبتمبر المقبل فى استقبال طلاب المرحلة الثانية، مؤكدا جاهزية معامل الحاسب الآلى بجامعة جنوب الوادى لاستقبال الطلاب لتسجيل رغباتهم بمساعدة مهندسى مركز المعلومات بالجامعة، إذ تم تخصيص معمل التطوير "1" بمبنى المدرجات بـ 20 جهاز كمبيوتر ومعمل التطوير "2" ومعمل التطوير "3" فى قاعة المؤتمرات بمقر الجامعة بقنا بإجمالى 48 جهازا ومعمل الحاسب الآلى بكلية التربية بالغردقة بـ 20 جهاز كمبيوتر.
وبدوره، أكد على فكرى مدير مركز المعلومات أن المعامل يتواجد بها مهندسو مركز المعلومات لمساعدة الطلاب لتسجيل رغباتهم بطريقة سليمة والرد على كل استفساراتهم.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر معامل التنسيق الإلكترونى بجنوب الوادى تستقبل طلاب المرحلة الثانية غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.