معامل التنسيق الإلكترونى بجنوب الوادى تستقبل طلاب المرحلة الثانية غدا

أعلن الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى أن معامل التنسيق الإلكترونى بمقر الجامعة بقنا وكلية التربية بالغردقة تستقبل طلاب المرحلة الثانية للثانوية العامة بحد أدنى 317.5 درجة فأكثر بنسبة 77.4% للشعبة العلمية وحد أدنى 278 درجة فأكثر للشعبة الأدبية بنسبة 67.8%.





وقال رئيس جامعة جنوب الوادى فى تصريح اليوم الإثنين إن معامل التنسيق ستبدأ أعتبارا من يوم غد الثلاثاء وحتى السبت 5 سبتمبر المقبل فى استقبال طلاب المرحلة الثانية، مؤكدا جاهزية معامل الحاسب الآلى بجامعة جنوب الوادى لاستقبال الطلاب لتسجيل رغباتهم بمساعدة مهندسى مركز المعلومات بالجامعة، إذ تم تخصيص معمل التطوير "1" بمبنى المدرجات بـ 20 جهاز كمبيوتر ومعمل التطوير "2" ومعمل التطوير "3" فى قاعة المؤتمرات بمقر الجامعة بقنا بإجمالى 48 جهازا ومعمل الحاسب الآلى بكلية التربية بالغردقة بـ 20 جهاز كمبيوتر.

وبدوره، أكد على فكرى مدير مركز المعلومات أن المعامل يتواجد بها مهندسو مركز المعلومات لمساعدة الطلاب لتسجيل رغباتهم بطريقة سليمة والرد على كل استفساراتهم.