عبدالعال ينعي رئيس المجلس الأعلى لقبائل برقة الليبية

تقدم الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بصادق المواساة والتعازى للشعب الليبي الشقيق في وفاة المغفور له الشيخ الطيب الشريف خير الله العبيدى رئيس المجلس الأعلي لقبائل برقة وأحد شيوخ قبيلة العبيدات. ودعا "عبدالعال" المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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