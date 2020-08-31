التعليم العالي : الدكتورة إيناس محمود حامد عميدا لمعهد الجزيرة العالي للإعلام

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي،اليوم الاثنين، قرارا بندب الأستاذة الدكتورة إيناس محمود حامد، رئيس قسم الإعلام بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس، عميدا لمعهد الجزيرة العالي للإعلام وعلوم الاتصال. وحصلت الدكتورة إيناس حامد على الماجستير بتقدير ممتاز من جامعة عين شمس عام (1999) والدكتوراة عام 2003 ، ثم حصلت على درجة أستاذ الصحافة في عام 2018 ، وهي صاحبة فكرة إعداد مكتبة للمكفوفين للأطفال عام (2014 ) ، ورئيس تحرير المجلة العلمية " أدب الأطفال دراسات وبحوث " وعضو اللجنة العلمية بمركز توثيق وبحوث أدب الأطفال بوزارة الثقافة، ومدرب مراجع خارجي لمؤسسات التعليم بالهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

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