كمل يا سيسى.. هاشتاج يتصدر التريندات على تويتر ويستعرض إنجازات الرئيس

دشن المصريون هاشتاج جديد تصدر التريند فى مصر على موقع التواصل الاجتماعى، بعنوان #كمل_يا_سيسى، وحرصوا خلاله على الإشادة بانجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه رئاسة مصر في السنوات الأخيرة، كما استعرضوا فيه أبرز التطورات التى حلت بالدولة المصرية فى عهده، حيث أعربوا عن دعمهم الكامل له لإيمانهم وثقتهم فى استمرار رحلة الانجازات التى تعيشها مصر منذ توليه الحكم.

كمل يا سيسى

حيث كتب أحد المغردين على الموقع : "استمر فى طريقك يا ريس"، فى حين استعرضت فاطمة أحد اسماء المشاركين فى الهاشتاج صورة من العلمين الجديدة وعلقت عليها بكتابة : "كمل مشوارك يا سيسى"، .. كما نشر شخص آخر صورة من العشوائيات وبجوراها صورة من مشروع بشاير الخير بعد التطوير، وكتب عليها : "كمل يا ريس، كلنا معاك".

جانب من التعليقات خلال هاشتاج كمل يا سيسى

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وكان قال الرئيس عبد الفتاح السيسى:"فى كل مشروعاتنا التى ننفذها ستجدون تشكيكا وستجدون من يتكلم بشكل سلبى على كل إجراء ننفذه.. الناس تشكك وبيقولوا بيهدموا الجوامع بيهدموا مساجد ربنا.. نحن نهدم المساجد لإقامة مشاريع ونبنى مرة أخرى مساجد مضبوطة.. معنوياتى لا تتأثر وقراراتى لا تتغير لأنها غير ناتجة عن هوى ولكن دراسات ومسئولين فى الدولة، خاصة إن لدينا مغرضين داخل الدولة وخارجها، القنوات المسيئة لا تعرف ربنا سبحانه وتعالى يا رب يبقوا زينا ويعملوا حساب لربنا زينا".

جانب من التعليقات خلال هاشتاج كمل يا سيسى