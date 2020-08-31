كمل_المشوار_ياسيسي يتصدر تويتر.. ومغردون: مش هنرجع خطوة ورا

أعرب عدد من المصريين عن دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي لإيمانهم وثقتهم فى استمرار رحلة الإنجازات التى تعيشها مصر منذ توليه الحكم. ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #كمل_المشوار_ياسيسي، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

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