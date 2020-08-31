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من حيث المكاسب.. البورصة تسجل ثالث أفضل أداء بالمنطقة

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نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف حول تسجيل البورصة المصرية  ثالث أفضل أداء بالمنطقة من حيث المكاسب بعد أن صعد مؤشر البورصة المصرية نحو 7.9% خلال شهر أغسطس يسبقه المؤشر العام لسوق دبي المالي الذي صعد 10.3%، ومؤشر بورصة الكويت بنسبة 8.5%.

 وذلك بسبب التفاؤل بإمكانية التوصل إلى لقاح فعال لكورونا قريبًا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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