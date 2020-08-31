من حيث المكاسب.. البورصة تسجل ثالث أفضل أداء بالمنطقة

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف حول تسجيل البورصة المصرية ثالث أفضل أداء بالمنطقة من حيث المكاسب بعد أن صعد مؤشر البورصة المصرية نحو 7.9% خلال شهر أغسطس يسبقه المؤشر العام لسوق دبي المالي الذي صعد 10.3%، ومؤشر بورصة الكويت بنسبة 8.5%. وذلك بسبب التفاؤل بإمكانية التوصل إلى لقاح فعال لكورونا قريبًا.

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