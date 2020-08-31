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استقالة المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي

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تقدم الدكتور محمد العقبي ، المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي، باستقالته من منصبه.

وكتب العقبي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" بكل الحب والود والاحترام تقدمت اليوم بالاعتذار عن الاستمرار في مهمة عملي في وزارة التضامن الاجتماعي 

وأضاف" خالص التقدير لمعالي الوزيره نفين القباج وفريق عملي بالوزارة  والصحفيين والاعلاميين والزملاء بمجلس  الوزراء والوزارات  المختلفه 

ونلتقي في مهام جديده من اجل خدمة الوطن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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