تقدم الدكتور محمد العقبي ، المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي، باستقالته من منصبه.
وكتب العقبي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" بكل الحب والود والاحترام تقدمت اليوم بالاعتذار عن الاستمرار في مهمة عملي في وزارة التضامن الاجتماعي
وأضاف" خالص التقدير لمعالي الوزيره نفين القباج وفريق عملي بالوزارة والصحفيين والاعلاميين والزملاء بمجلس الوزراء والوزارات المختلفه
ونلتقي في مهام جديده من اجل خدمة الوطن.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر استقالة المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.