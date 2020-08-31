صور.. ضبط وتشميع سنتر تعليمى فى إمبابة

شمعت الجهات المختصة بمحافظة الجيزة، اليوم الإثنين، سنتر تعليمى بميدان التروللى فى أثناء تشغيله وبه عدد كبير من الطالبات، وعلى الفور تم مصادرة الكراسى وآلات تصوير وأدوات تعليمية مساعدة.





جاء ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد راشد محافظ الجيزة، بشأن استمرار متابعة السناتر التعليمية وغلقها فى حالة تشغيلها، حيث تم الضبط وتشميع المكان بالتنسيق مع شرطة المرافق والأجهزة الميدانية برئاسة رئيس حى شمال الجيزة.

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