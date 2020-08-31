الهيئة العامة للسد العالى تنهى استعداداتها لاستقبال الزوار مع عودة السياحة

وأنهت الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان استعداداتها، اليوم الإثنين، لاستقبال زوار وضيوف المحافظة، اعتبارا من الغد لزيارة السد العالى من منصة المشاهدة الشهيرة، ورمز الصداقة المصرى/ الروسى بمنطقة السد العالى، وذلك عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بفتح جميع المعابد والمتاحف والمواقع الثقافية اعتبارا من الأول من سبتمبر الجارى.

وأشار المهندس حسين جلال، بحسب بيان اليوم، إلى أنه تم خلال الفترة الماضية مراجعة أعمال الصيانة والتشغيل لجميع المنشآت والمواقع المسموح فيها بالزيارة السياحية، مضيفًا أنه يتم التنسيق بين المرشدين السياحين والأمن والجهات المعنية لاستقبال العملية السياحية بالشكل المنشود.

يشار إلى أن محيط منطقة رمز الصداقة بالسد شهد الفترة الماضية أعمال تطوير شملت إضافة دورات مياه واستخدام المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى، علاوة على تزويد المنطقة بلوحات إرشادية وصور تذكارية للرئيس الراحل جمال عبد الناصر خلال احتفالات تحويل مجرى نهر النيل، ومشاركة رئيس الاتحاد السوفيتى وقتها.

كما تمت الاستعانة بلوحات تشمل شرحا تفصيليا عن الرمز ونبذة تاريخية عن بنائه، فضلا عن تزويد المنطقة بخريطة لدول حوض نهر النيل توضح روافد النهر من منابعه من البحيرات الإثيوبية والاستوائية وصولا إلى دول المصب، كما توضح للزائر علاقة السد العالى وبحيرة ناصر الصناعية بالسدود الأخرى، كما أعيد تأهيل المنطقة وزيادة المساحات الخضراء المحيطة بالمنطقة، كما أقيم سور من الجرانيت بالممر المؤدى للرمز، فضلا عن سور يحيط بمنطقة الرمز بالكامل مزود بكاميرات المراقبة.