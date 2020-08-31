صور.. محافظة القاهرة تزيل أدوارا مخالفة من أكبر برج سكنى فى الشرابية

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وتجدر الإشارة إلى أن البرج يتكون من 8 أدوار ويقع على مساحة 1920 مترا ويتكون الدور الواحد من 19 شقة، وتم بناء 3 أدوار مخالفة، وعلى الفور قامت أجهزة المحافظة بإزالة تلك الأدوار.
جاء ذلك بعد العرض على خالد عبد العال محافظ القاهرة، بتكليف الدكتور حسام الدين فوزى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية واللواء هشام عصمت رئيس حى الشرابية بالإشراف على إجراءات الإزالة.
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