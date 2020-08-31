التعليم العالى: تخصيص 1000 فدان لكل جامعة لخدمة البحث العلمى

وقع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ومحمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بروتوكول تعاون مع المحافظة، لتعظيم العائد من إنتاج الفدان من خلال البحث العلمى للعلماء المصريين بكليات الزراعة والطب البيطرى، وذلك فى إطار استراتيجية الوزارة المبنية على التنمية المستدامة، والمعرفة، والابتكار.





ويهدف البروتوكول - وفقا لبيان صحفى- إلى تخصيص بحق الانتفاع مساحة من الأراضى القابلة للاستصلاح والاستزراع لأى جامعة من جامعات مصر، وفقاً لرؤية محافظة الوادى الجديد ممثلة فى (صندوق استصلاح الأراضى بالمحافظة). وينص البروتوكول على تخصيص مساحة 1000 فدان أو أكثر بحق الانتفاع لكل جامعة مصرية لاستغلالها فى البحث العلمى، لزيادة إنتاج الفدان من المحاصيل الاستراتيجية مع تخصيص بحق الانتفاع مساحة من 5 – 10 أفدنة لكل خريج، فى إطار مبادرة قومية تحت رعاية رئيس الجمهورية، ووفقاً لرغبات خريجى كل جامعة. كما تلتزم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بموجب هذا البروتوكول، بتخصيص مساحة أو مساحات من الأراضى المخصصة للجامعات المصرية، لتكون بغرض الأبحاث العلمية، وزيادة إنتاجية الفدان من المحاصيل الاستراتيجية.

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