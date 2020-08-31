الموافقة على إلحاق خريجى الثانوية الأزهرية بكليات جامعة الوادى الجديد

صرح محمد الزملّوط محافظ الوادى الجديد، بأن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وافق اليوم الإثنين، على إلحاق خريجى الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2019 – 2020 بالمحافظة بكليات جامعة الوادى الجديد، وذلك بالتنسيق مع الجامعة لتخفيف العبء عن الطلاب وتقليل الاغتراب.
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