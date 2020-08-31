صور.. رصد 5359 متغيرا مكانيا عبر الأقمار الصناعية فى المنيا

وأوضحت المحافظة فى بيان صحفى، أنه يتم معاينتها والتحقق من قانونية تلك المتغيرات من عدمه لجميع تلك الحالات على أرض الواقع، حيث تبين من خلال المعاينة وجود 3706 متغير غير قانونى، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية من خلال تحرير محاضر بالواقعة، مع الإزالة الفورية لجميع المخالفات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون، وترد لمحافظة المنيا صور فضائية محدثة لمتابعة الموقف على الأرض يومياً.
وأوضح المحافظ، أن محافظة المنيا من أولى المحافظات على مستوى الجمهورية التى أسست مركز متغيرات مكانية رئيسى ووحدات فرعية له بمراكز المدن وتم تجهيزه بالكامل بأحدث الأدوات التكنولوجية الحديثة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وإدارة المساحة العسكرية، وتم تكليف الدكتور محمد محمود، نائب المحافظ، بالإشراف المباشر على تلك المنظومة، لمتابعة ورصد وضبط المتغيرات المكانية.
وأكد نائب المحافظ، أن المنظومة الحديثة ساعدت فى نشر وترسيخ قناعة عامة وحقيقية لدى المواطنين بأن الدولة قادرة على رصد جميع مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة والتعامل معها، سواء كانت تلك الحالات داخل المدن أو فى الظهير الصحراوى الشرقى والغربى للمحافظة، مشيراً إلى أن منظومة المتغيرات المكانية تقوم برصد المتغيرات بشكل دقيق، مما يساعد على رصدها وتسهيل إزالتها فى المهد، والتعامل بحزم مع المخالفين.
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