حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 2- 9-2020

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حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 2-9-2020
مهنياً: تحسّن وضعك المهني يتطلب مزيداً من الثقة، وهذا العامل متوافر لديك لكنّك لم تستخدمه بعد.
عاطفياً: رومانسية الشريك تؤدي دوراً في وضع حدّ للشوائب، وتولد بينكما راحة نفسية غير مسبوقة.
صحياً: أكثر من تناول الفاكهة المساعدة على التهضيم، وخصوصاً بعد العشاء.
حظك اليوم برج الثور الاربعاء 2-9-2020
مهنياً: قد تبدو متوتّراً اليوم بعض الشيء، لكنّك سرعان ما تميل إلى التساهل والليونة لكي تتجنّب القطيعة.
عاطفياً: أنت النجم الذي يلجأ إليه الجميع، تخوض دورة مميزة من الإيجابيات تنقذك من مشكلات كثيرة وتعيد إليك الثقة بالنفس والشجاعة والانطلاق.
صحياً: تحاول أن تخالف تعليمات الطبيب للعودة إلى بعض عاداتك السيئة ومنها التدخين مثلاً.
حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 2-9-2020
مهنياً: حاول أن تنجز الأعمال والشؤون المالية وسارع إلى استغلال الفرص التي تتوافر هذا اليوم.
عاطفياً: تسكنك رغبات متصارعة وتطرح على نفسك السؤال: ماذا أريد فعلاً؟ قلب الطاولة، أم الحفاظ على الثبات والأمان رغم الكلفة الباهظة والتنازلات؟.
صحياً: ساعد نفسك أولاً كي يساعدك الآخرون على التخلص من القلق الذي ينتابك ويزعجك.
حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 2-9-2020
مهنياً: توقع عقداً جديداً أو تباشر عملاً آخر وتسمع كلمات الثناء والتقدير لأفكار جيدة قدمتها أو لموهبة تمارسها في العمل.
عاطفياً: اهتمامك الزائد بنفسك ينسيك واجباتك تجاه الشريك، فيشعر بالإحباط نوعاً ما.
صحياً: تبدو في حالة مشرقة ونفسية مرتاحة، بفضل اتباعك نظاماً غذائياً ورياضياً ممتازاً.
حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 2-9-2020
مهنياً: لا يناسبك انتقال القمر الى مواجهة برجك من برج الدلو لذلك لا تستسلم أمام الصعاب بل اعمل جاهداً لتخطيها فأنت قادر على ذلك.
عاطفياً: يسـاندك الـشريك في مسألة كانت تزعجك ويدعمك لتواجهها بثبات وقوة.
صحياً: تجنب كل ما شأنه إثارة المشكلات الصحية واحرص على سلامة جميع أفراد العائلة.
حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 2-9-2020
مهنياً: من المحتمل أن تحصل على عائدات غير منتظرة، تزيد حماستك وتندفع الى التركيز على مشروع واعد جدّاً.
عاطفياً: لا تشكّ في قدرة الحبيب على استيعاب مشاكلك، فهو لا يشكّك فيك أمام الجميع.
صحياً: قم بما هو مفيد لصحتك، وحاول حصر نفسك في أمكنة منعزلة وغير رطبة.
حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 2-9-2020
مهنياً: تتعثر بعض الأمور فترة محددة، لكنّ ذلك ينقلب سريعاً في مصلحتك، وتبدأ بحصد النجاح تلو الآخر.
عاطفياً: لا تلق اللوم على الشريك، وكن مستعداً لتحمّل المسؤولية حين تضطر إلى ذلك، وخصوصاً أن الصراحة هي عنوان المرحلة المقبلة.
صحياً: جو من التفاهم في محيطك العائلي والمهني، وتتحرر من بعض القيود أو الأثقال، وترتاح نفسياً وصحياً.
حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 2-9-2020
مهنياً: لا تدع أي قرارات يتم إتخاذها اليوم بالتأثير في قناعاتك في العمل.
عاطفياً: إذا كنت أعزب قد تتعرّف إلى شخص يستحقّ حبك، الأجواء خالية من التشنّج والمعاكسات.
صحياً: قد تثير إصابة أحد أفراد العائلة قلقك وانزعاجك، ويسيطر عليك الحزن ما يتعبك نفسياً وصحياً.
حظك اليوم برج القوس الاربعاء 2-9-2020
مهنياً: تتحسّن الأمور مع الزملاء والمحيط من خلال توضيح بعض النقاط الغامضة أو مناقشة الموضوعات الحسّاسة.
عاطفياً: الكثير من التغيرات العاطفية تحدث في حياتك ولا تعرف الى أين سوف تؤدي.
صحياً: تبدو نشيطًا جسديّاً، ولن تتأخر في بت الموضوعات التي أقلقت وضعك الصحي.
حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 2-9-2020
مهنياً: تنتقل الى مرحلة جديدة في العمل أكثر تطوراً، والحظ يقف الى جانبك اليوم ويدعمك في القرارات التي تتخذها.
عاطفياً: تقرب المسافات بينك وبين الحبيب بعد فترة من الخصام، وتعود الأمور بينكما إلى مجاريها الطبيعية.
صحياً: لا تترك المشكلات المهنية تؤثر سلباً في وضعك الصحي، بل اخرج من محيطك الضيق.
حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 2-9-2020
مهنياً: انتقال القمر الى برجك يجعلك شديد الحماسة لفكرة البدء بتنفيذ مشروع جديد وتتلقى الكثير من التهاني بمشروع كنت قد بدأت تنفيذه.
عاطفياً: مشاكل عابرة حاول أن تنساها وتكمل مع الحبيب مع أنك تبدو اليوم متردداً تجاه الكثير من المواقف.
صحياً: فكّر في كل خطوة تقدم عليها وتتعلق بالمحافظة على رشاقتك.
حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 2-9-2020
مهنياً: حاول أن تقوّي علاقتك بزملاء العمل فأنت بحاجة إلى دعمهم هذا اليوم وفي المقبل من الأيام.
عاطفياً: أجواء مستقره اليوم عاطفياً والأوضاع هادئة بفضل الأجواء المريحة التي تحيط بك وبالشريك.
صحياً: لا تكثر من الفواكه مساء بل تناول الكمية الضرورية التي يحددها عادة اختصاصي التغذية.
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