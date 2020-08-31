خلال أغسطس.. الزراعة: ضبط 153 طن لحوم ودواجن واسماك غير صالحة

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال شهر أغسطس حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 153 طنا و976 كيلو منها 59 طنا و723 كيلو غير صالح للاستهلاك الآدمي و94 طنا و253 كيلو لحوم ودواجن مذبوحة خارج المجازر على مستوى الجمهورية.
حيث إن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 1210 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.
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