انت الان تتابع تفاصيل خبر الدكتور مبروك عطية يرد على سؤال أغضبة من إحدى المتابعات بشأن وصيتها لزوجها والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تقدمت إحدى متابعات الدكتور ” مبروك عطية” سؤال أثار غضبه في إحدى حلقات البث المباشر عبر القناة الرسمية له خلال الساعات الماضية، حيث سألته المتابعة عن حكم وصية أوصتها لزوجها بألا يتم دفنها مع زوجها في قريته ووسط عائلته، مبررة وصيتها بأنها لا تحب قرية زوجها فأوصته، انها حين تمون أن يدفنها بجوار والدتها في مدينة أخرى.

مبروك عطية يرد على متابعيه

وعلى الفور رد الدكتور ” عطية” أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر على المتابعة قائلا ” مين قالك إن لما يدفنوكي جنابك هتقرص وتوجعك من النومة جنب اللي بتكرهيهم؟ أنتوا أيه ثقافتكم عن الموت؟ فاكرين اللي بيروح الترب دا بيقابلوه حبايبه الجثث؟؟

وأكد أستاذ الشريعة أن المهم أن يموت المرء على الإسلام، لا أين سوف يتم دفنه قائلاً: ” موتي مسلمة وإن شالله يرموكي في البحر”، حيث استنكر وصيتها وسلوكها، مشيراً كيف لا تقبل الدفنة مع أهله وتعيش معهم الآن، وان يطب من أهله الذين يصلون عليها أن يأخذ الجثة ويدفنها غي مكان آخر، قائلاً: ” لأ هنوديها عند أمها عشان عشاها محشي هناك”.

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وأوضح سيادته أن المهم في حال الموت أن يموت المرء مسلما ومقبولاً عند الله تعالى، واستشهد بما قالة خبيب بن عدي: ” ولست أبالي حين أقتل مسلمًا على أي جنب كان لله مصرعي”.