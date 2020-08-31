جامعة طنطا : معامل التنسيق الإلكترونى جاهزة لاستقبال طلاب المرحلة الثانية

أعلن الدكتور الرفاعى مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب عن جاهزية الجامعة لانطلاق مرحلة التنسيق الإلكترونى لطلاب المرحلة الثانية، واستقبال طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة لها لتسجيل رغباتهم بمكتب التنسيق الإلكترونى، والتى تبدأ غدا الثلاثاء، وحتى 5 سبتمبر المقبل، وذلك بحد أدنى 5ر317 درجة فأكثر بنسبة 4ر77% للشعبة العلمية، وحد أدنى 278 درجة فأكثر للشعبة الأدبية بنسبة 67.8%.





وأوضح الدكتور الرفاعى، فى بيان للجامعة اليوم الإثنين، أنه تم تخصيص 6 معامل حاسب آلى لتسجيل الطلاب رغباتهم تحت إشراف مجموعة من الكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع الحاسب الآلى وموقع التنسيق، وذلك بمعامل نوادى تكنولوجيا المعلومات، ومعامل الحاسب الآلى بكليتى العلوم والصيدلة بالمجمع الطبى. وشدد على ضرورة التزام الطلاب بكل الإجراءات الاحترازية وإرشادات الجامعة من ارتداء الكمامة وعدم التكدس أثناء الدخول والخروج وقياس درجات الحرارة ومراعاة التباعد الاجتماعى.

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