وفاة القمص رويس حليم كاهن مطرانية بنى سويف

قدم الأنبا غبريال أسقف بنى سويف، ومجمع الآباء الكهنة والمكرسات والشمامسة والخدام والخادمات العزاء لمسيحى بنى سويف، فى وفاة القمص رويس حليم كاهن كنيسة السيدة العذراء (المطرانية) ببنى سويف.
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