وافق مجلس جامعة دمياط اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور سيد دعدور رئيس الجامعة، على إنشاء كلية للثروة السمكية، ومركز أبحاث دولى بالجامعة لبحوث ودراسات الإعاقة والموهبة، على أن يكون هذا المركز وحدة ذات طابع خاص.





وصرح الدكتور سيد دعدور رئيس الجامعة، بأن المجلس وافق أيضا على إنشاء معهد فنى للتمريض يتبع كلية التمريض بالجامعة وذلك لتلبية احتياجات المجتمع من هذه التخصصات. وأضاف أنه تمت الموافقة على اعتماد اللوائح الداخلية للبرامج الخاصة والتى تشمل برنامج تصميم الأثاث ومكملاته بكلية الفنون التطبيقية، وبرنامج المعلوماتية الطبية المميز بكلية الحاسبات، وبرنامج الدمج التربوى.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إنشاء كلية للثروة السمكية فى جامعة دمياط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.