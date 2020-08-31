إنشاء كلية للثروة السمكية فى جامعة دمياط

وصرح الدكتور سيد دعدور رئيس الجامعة، بأن المجلس وافق أيضا على إنشاء معهد فنى للتمريض يتبع كلية التمريض بالجامعة وذلك لتلبية احتياجات المجتمع من هذه التخصصات.
وأضاف أنه تمت الموافقة على اعتماد اللوائح الداخلية للبرامج الخاصة والتى تشمل برنامج تصميم الأثاث ومكملاته بكلية الفنون التطبيقية، وبرنامج المعلوماتية الطبية المميز بكلية الحاسبات، وبرنامج الدمج التربوى.
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