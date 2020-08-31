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محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 100%

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كريم شعبان 2020-08-31 18:06 0 تبليغ

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وأوضح على عبد الرؤوف وكيل الوزارة، فى بيان صحفى، أن عدد من تقدموا للامتحان 220 طالب وطالبة، وأن النتيجة الإجمالية للدورين الأول والثانى للشهادة الإعدادية هذا العام بلغت 99.4%، مشيرا إلى أن من تقدموا للامتحان بلغ 102354 طالب وطالبة.

وهنأ محافظ الدقهلية الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق فى مستقبلهم الدراسى والعملى، مشيدا بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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