يجري المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تحقيقا فيما صرح به الإعلامى تامر أمين مقدم برنامج "آخر النهار"، على قناة النهار في حلقة الخميس الماضي، تعقيبا على انتقالات اللاعبين بين الأندية.
وكان قد صرح تامر أمين إن "الأهلي رقبته فوق الجميع"، وأن جزمة الأهلي فوق الكل.
وقال مصدر مسئول بالمجلس إن مجموعة الرصد والمتابعة بلجنة تقارير الحالة الإعلامية التابعة للمجلس، رصدت التصريح باعتباره مخالفة للمعايير والأكواد تستوجب التحقيق فيها.
وأضاف المصدر أن رانيا هاشم رئيس اللجنة وعضو المجلس، قررت إحالة الموضوع للجنة الشكاوى برئاسة صالح الصالحي، وكيل المجلس، الذي سيقدم تقرير للمجلس يتضمن توصية بما آل إليه التحقيق، ومن المقرر أن يبت المجلس برئاسة كرم جبر خلال اجتماعه المقبل.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر جزمة الأهلي فوق الكل.. ورطة تامر أمين على الهواء والأعلى للإعلام يحقق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.