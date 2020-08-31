جزمة الأهلي فوق الكل.. ورطة تامر أمين على الهواء والأعلى للإعلام يحقق

يجري المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تحقيقا فيما صرح به الإعلامى تامر أمين مقدم برنامج "آخر النهار"، على قناة النهار في حلقة الخميس الماضي، تعقيبا على انتقالات اللاعبين بين الأندية.

وكان قد صرح تامر أمين إن "الأهلي رقبته فوق الجميع"، وأن جزمة الأهلي فوق الكل.

وقال مصدر مسئول بالمجلس إن مجموعة الرصد والمتابعة بلجنة تقارير الحالة الإعلامية التابعة للمجلس، رصدت التصريح باعتباره مخالفة للمعايير والأكواد تستوجب التحقيق فيها.

وأضاف المصدر أن رانيا هاشم رئيس اللجنة وعضو المجلس، قررت إحالة الموضوع للجنة الشكاوى برئاسة صالح الصالحي، وكيل المجلس، الذي سيقدم تقرير للمجلس يتضمن توصية بما آل إليه التحقيق، ومن المقرر أن يبت المجلس برئاسة كرم جبر خلال اجتماعه المقبل.