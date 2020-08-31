نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى سارة من الأرصاد بشأن موعد انكسار الموجة الحارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة ثم تبدأ في الانخفاض لتصل الي معدلاتها الطبيعية بنهاية الاسبوع.

وحذرت الهيئة في بيان لها، من ارتفاع نسبة الرطوبة خلال تلك الفترة، مما يزيد بالإحساس بحرارة الطقس، منوها علي ضرورة البقاء في المنازل.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر في تلك الفترة بامتداد مرتفع العروض الوسطى، مما تؤدي إلى وجود تقلبات جوية.

طقس غدًا الثلاثاء:

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا طقس حار علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل علي السواحل الشمالية فيما يشهد جنوب سيناء وجنوب وشمال الصعيد طقس شديد الحرارة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل علي القاهرة الكبري والوجه البحري والصعيد بينما يكون لطيف علي السواحل الشمالية.

وعن أبرز الظواهر الجوية غدا الثلاثاء والتى تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح نشطة علي خليج السويس مما يؤدي الي اضطراب الملاحة.

طقس يوم الأربعاء:

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وتتوقع الهيئة أن البلاد تشهد يوم الاربعاء طقس مائل للحرارة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل علي السواحل الشمالية فيما يشهد جنوب سيناء وجنوب وشمال الصعيد طقس شديد الحرارة.

بينما تكون الهيئة أبرز الظواهر الجوية يوم الأربعاء والتى تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح نشطة علي خليج السويس.

طقس يوم الخميس:

واكدت الهيئة أن البلاد تشهد يوم الخميس طقس مائل للحرارة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل علي السواحل الشمالية وحار علي شمال الصعيد بينما يكون طقس شديد الحرارة علي جنوب الصعيد.

ولفتت الهيئة الي أبرز الظواهر الجوية يوم الخميس والتى تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح نشطة علي خليج السويس مما يؤدي الي اضطراب الملاحة.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة:

وتبلغ درجات الحرارة غدًا الثلاثاء بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 39للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 30.

وتسجل درجات الحرارة يوم الأربعاء بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 39للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 30.

وبالتسبة لدرجات الحرارة يوم الخميس بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 30.