نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء للمحافظين: الإصابات تزيد.. وطبقوا "عقوبات كورونا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين بمجلس المحافظين؛ عبر تقنية " الفيديو كونفرانس" بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمحافظين، ومديري الأمن، واللواء شريف صالح، مدير إدارة المساحة العسكرية؛ وذلك لمناقشة عددٍ من الملفات والقضايا الحيوية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، في بداية الاجتماع، على ضرورة استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، لأن أعداد حالات المصابة بدأت تتزايد مرة أخرى، وهو ما يستدعي التشديد في تطبيق العقوبات على المخالفين خلال هذه الفترة، بالتنسيق بين الجهات المعنية.

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